楊雅喆11日出席第44屆金穗獎頒獎典禮。（金穗獎提供）

第44屆金穗獎頒獎典禮今（11日）以短片新銳為獎勵對象、總獎金高達540萬的金穗獎，今年共有301部影片報名，60部擠進入圍名單，競爭激烈。不分類別的「金穗大獎」，最後由林治文、劉澄雍執導的學生劇情片《龔囝》榮獲。影片以舞龍隊青少年面對威權突圍而出的故事，精采融合在地民俗、青春成長、學業與家庭的衝突，牽動人心卻又不落俗套，各部門的精準搭配，更與影片精神不謀而合。第3次入圍終於得獎的導演林治文感動表示：「這部作品的拍攝遠遠超乎我的想像，感謝劇組對我的信任。」也謹記老師錢翔曾經對他說「放掉規則，才是創作的開始」，讓他受益良多。導演劉澄雍也開心地表示，這個獎給他莫大的鼓勵，讓他明白即使路程顛簸，也不要放棄拍片的勇氣。

張誌騰以颱風意象描繪婚姻的《詠晴》，精彩的譬喻、成功的選角以及精準的場面調度，繼上屆金馬獎最佳劇情短片後再度贏得「最佳劇情片」。游喬婷以記錄貨車司機跑車人生的《永順永和》贏得「最佳紀錄片」，許哲瑜以3D掃描建模技術深入「江南案」內幕的《事件現場製造》獲得「最佳實驗片」。從學生時代開始已3度入圍金穗獎的余聿，這回以高難度製作技巧的《島影》榮獲「最佳動畫片」與「最佳音樂」（張易婷、陳立唐）。學生組獎項，游智傑執導的《神明在看》獲得「最佳學生劇情片」，一鏡到底的巧妙設計與節奏，令人驚豔。趙若彤拍攝女性酒店工作者真實樣貌的《海與岸》贏得「最佳學生紀錄片」，黃詩柔透過創作描繪女性自我療癒歷程的《水中的女孩》獲得「最佳學生動畫片」，來自義大利的Luca Bonaccorsi以《Fear of Flying》詮釋出不一樣的台灣時空贏得「最佳學生實驗片」。

打破類別而頒發的「評審團特別獎」，今年由3部劇情片《失去》（丁啟文）、《姊姊》（潘客印）、《看海》（林柏瑜），三部學生劇情片《腸躁男孩》（陳浩維、王韋喬）、《那天，我媽偷了老師的車》（詹欣怡）、《好學生阿強》（高士文），以及學生動畫片《你誰》（黃凱雄）、學生紀錄片《未泯》（葉家辰）等8部獲得。個人單項表現獎，因本屆幕前幕後表現卓越的實在很多，評審團幾經討論，由於各自心目中最佳編導都已拿獎，因此決定將名額禮讓給其他工作者。除了獲得「最佳音樂」的《島影》，今年由《龔囝》的胡智強、《軟弱的梨》的黃稚玲，以及主演《六月雨》、《腸躁男孩》、《那天，我媽偷了老師的車》的鄭逸軒，3位演員共同獲得「最佳演員」。

陳牧聖以《軟弱的梨》細膩捕捉角色情緒獲得「最佳攝影」，朱玉頎以《姊姊》充滿時代氛圍與家庭細節的陳設贏得「最佳美術」，曲書毓以《CRUSH ON》趣味橫生的意象符號勇奪「最佳視覺效果」，黃詩硯充滿流動色彩線條的《蝴蝶果醬》則贏得「最佳藝術表現」；金穗獎特別規劃的三個會外獎，也獲得各方傾力支持。「社群名人推薦獎」評審又仁、白昆禾、嚎哮排演（黃建豪、蕭東意）一同頒獎給學生紀錄片《海與岸》。「影評人推薦獎」評審、葉郎、雀雀、波昂刺刺、太空小姐則選出另一部紀錄片《永順永和》獲獎。結合實體影展與線上影展觀眾共同選出的「觀眾票選獎」則由《姊姊》獲得。

另外，擔任頒獎人的導演楊雅喆日前因Netflix臉書粉專貼出「快篩之亂」哏圖宣布退訂，今受訪時，針對部分網友質疑為何他在該平台的作品不下架，他表示，作品版權不在自己身上，「我也沒叫它去死，只是不想多花1個月去訂，如果要下架，也是Netflix不喜歡才會下架，不是我選擇」，坦言前2天開始使用其他平台，改成單片付費，「我平常沒追劇，看電影比較多，幾乎都是家人在使用，解約前有先把《愛x死x機器人》看完」，也認為Netflix看久了口味好像會被養成他們喜歡的樣子，退訂之後「發現世界很大」。

2022金穗影展也確定在6月12日台北光點華山電影館1廳加映本屆所有得獎作品，線上影院則於6月11日晚間6點起至6月30日止，開放海內外觀眾單片租借觀賞得獎作品。實體放映及線上影院將於6月11日晚間6點同步開賣。