2022九合一大選即將到來，有意參選高雄市長的國民黨中央委員孫健萍12日下午2時在高雄苓雅區舉辦首場「高富美城市咖啡會」。（洪浩軒攝）

2022九合一大選即將到來，有意參選高雄市長的國民黨中央委員孫健萍12日下午2時在高雄苓雅區舉辦首場「高富美城市咖啡會」。（洪浩軒攝）

2022九合一大選即將到來，有意參選高雄市長的國民黨中央委員孫健萍12日下午2時在高雄苓雅區舉辦首場「高富美城市咖啡會」，孫健萍認為，現在邁市府無論在防疫或市政方面都在「窮忙」，民眾生活愈來愈辛苦，孫健萍宣布，若他如願選上高雄市長，將會捐出特資費作為公用款，照顧弱勢民眾。

孫健萍日前表態有意參選高雄市長，但國民黨中央至今尚未確定競選高雄市長人選，孫健萍12日在苓雅區舉辦首場「高富美城市咖啡會」，希望透過咖啡會傾聽民意，並訴說自己的政策，盼將高雄打造為富裕、美麗的城市。

孫健萍質疑，雖然高市府經發局先前公布2021年營利銷售總額破5.5兆，較2010年增加1兆，且較前一年增近23％，但增加1兆有多少轉化成薪資落入市民口袋？高雄原本是全台排名第二的直轄市，收入排名卻逐漸被各都超車，南北同工不同酬的狀況未見改善，要如何將在地青年留在高雄打拼。

孫健萍表示，民眾薪水沒漲，反倒是物價普遍上揚，甚至高雄不少行政區的房價最高漲了23％以上，連轄內邊陲地帶最低也漲了6％，現在的邁市府無論是在防疫或市政方面，根本都在「窮忙」，這只會造成城市確診數居高不下、市民家庭所得成長遲緩。

孫健萍強調，自己若選上市長，將會捐出自己的特資費幫助弱勢，他也多次在會中表示，雖然目前還沒獲得黨中央提名，但自己是第一個表態參選的人，且對參選市長已經做足準備，若這次黨主席朱立倫選擇空降其他人參選高雄，他不會氣餒，且會在4年後再次參選迎回高雄。