一個由美國兩黨參議員組成的團體今天提出旨在遏制槍枝暴力的法案。總統拜登稱讚這是「重要的一步」，但他也強調，這些措施遠遠不及他所要求的改革幅度。

法新社報導，法案內容包括針對21歲以下購槍者進行更嚴格的背景調查、增加各州資源以防止武器落入有風險者手中，以及查緝非法販賣槍支等。

由20名參議員組成的團體透過聲明表示：「今天，我們宣布提出一項常識性跨黨派法案，以保護美國兒童、保障學校安全，並減少國內暴力威脅。」

聲明稱，「我們在計畫中增添必要的心理健康資源，提升學校安全和對學生的支持，並協助確保危險罪犯和被診斷為精神疾病患者的人無法購買武器。」

參議員還呼籲對心理健康服務和學校安全資源增加投資，並將家暴遭定罪者和遭法院發出限制令者納入國家背景調查資料庫。

針對上述進展，拜登表示讚許，他敦促國會儘速通過相關法律，同時明確表示，這些法案內容還遠遠不夠。

拜登發布聲明指出，「這顯然並未納入所有我認為應該做的事情，但這顯示我們正朝著正確方向邁出重要的一步，且這將是數十年來國會通過最重要的槍枝安全法案。」

拜登還說，「在兩黨支持下，沒有理由拖延（相關立法程序），（相關法案）也沒有理由不在參眾兩院迅速過關。」（譯者：施施）1110613