生活科技事業傳統出貨旺季挹注，且大陸於5月陸續解封，元山科技(6275)前5月合併營收為16.68億元，年增1.91%，元山科技表示，今年營運將呈現先蹲後跳，下半年營運審慎樂觀。

轉型專注於車用電子與生活科技系統產品的元山科技受惠中國五一長假後陸續解封，遞延訂單挹注，以及高階淨水器家電出貨持續放量下，5月合併營收3.92億元，月增17.59%，年增17.42%，累計前5月合併營收16.68億元，較去年同期成長1.91%。

元山表示，第2季初雖略有受到中國防疫政策影響，但5月已回到正常出貨節奏，目前旗下車用風扇終端需求仍持續且強勁，歐系車廠積極拉貨，既有中系車廠客戶持續開發電動車專案布局，出貨亦開始放量，將有助挹注元山訂單成長，公司也持續開發其他中系車廠客戶；由於車用領域在通過認證後有不易更動供應商，具訂單穩定度高等特性，元山樂觀車用風扇將可持續穩健貢獻營收。

展望未來，元山指出，大陸封控政策僅造成訂單遞延認列，市場需求並未消失，加上生活科技事業傳統出貨旺季挹注，高階淨水器家電持續出貨放量，今年將呈現先蹲後跳走勢，下半年仍審慎樂觀。

為因應市場需求，元山塔崗廠即以新一代智慧生產規格建廠，最大產能可達120萬台；台灣生產基地亦啟動擴廠計畫，將規劃運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇與模組製造中心，其產線最大產能可達120-150萬台，預計在三至五年內落成啟用。