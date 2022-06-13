在晶片類股賣聲隆隆領跌下，日股早盤結束時，日經指數收27,088.86點，跌735.43點或2.64%，一度來到5月27日以來新低，暫守兩萬七整數關卡。同時，東證收1,904.05點，跌39.04點或2.01%。

Aizawa證券認為，市場擔憂通膨在高檔的時間可能比預期來得更久，全球央行將不得不採取更緊縮措施來對應。在重開國門以及弱勢日圓之下，日本經濟基本面相對強穩。

晶片相關族群表現不佳，東京威力科創跌3.93%，是日經指數大跌主因。同時，軟銀下跌4.78%。大金工業跌3.85%，機器人手臂製造商發那科也跌3.8%。

不過，關西電力逆勢上漲3.26%，一度是日經指數中漲幅最大的股票。日前，這家有核電廠的電力業者表示，將在8月重啟一座核子反應爐，比之前計劃的要提早兩個月。

由於日本政府放寬海外遊客入境規定，百貨業者高島屋漲1.18%，三越伊勢丹也漲0.35%。