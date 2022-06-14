受到隔夜美股全面重挫，以及中國大陸抗疫恐將升級影響，日經14日已經連3天下跌。早盤結束時，日經指數收26,446.82點，跌540.62點或2%。同時，東證收1,871.52點，跌29.54點或1.55%。

中國大陸表示，需加強抗疫控管，因此北京正對不打烊的夜店，高達數百萬民眾進行採檢。外界擔憂，上海才剛剛結束長達兩個月封城期，會不會哪一個城市又要被封鎖。

野村證券表示，北京、上海以及其它城市正重新實施抗疫規範，市場也擔心全球供應鏈可能會發生新一波斷鏈情形。另外，有分析師認為，跟近日美股大跌相比，日股跌幅並沒有想像的那麼嚴重。

科技類股早盤表現較差，一度下跌2.39%，生醫族群跌2.55%，地產更是跌3.05%。不過，藉著公債殖利率的上升，金融類股逆勢上漲約0.18%。

個股中，半導體相關業者東京威力科創跌2.84%，快時尚大廠迅銷，以及手中有大量全球新創公司股票的軟銀，分別下跌1.65%以及3.54%。至於旅遊相關族群也表現不佳，全日空航空跌3.71%，日航也跌3.6%。