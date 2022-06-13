國民黨市議員蔡育輝（右）13日向市黨部喊話，盼市黨部徵召33歲「白河囝仔」張宇彤（左）投入年底選戰。。（張毓翎攝）

年底選戰，台南市議員第1選區（大新營區）有1席婦女保障名額，目前檯面上女性參選人僅民進黨沈家鳳1人，而國民黨規畫徵召1名女性參選人，國民黨市議員蔡育輝13日向市黨部喊話，盼市黨部徵召33歲「白河囝仔」張宇彤投入年底選戰。「國民黨需新世代生力軍！」蔡育輝疾呼，張宇彤公眾事務經歷豐富，加上亮麗外表、好口條，一定能讓選民眼睛為之一亮。

南市議員第一選區應選6席，民進黨規畫提名4人，目前現任市議員李宗翰、沈家鳳和新人王宣貿獲得提名；國民黨提名額度為3人，現僅蔡育輝、張世賢2位現任男議員登記，由於不足提名額度，黨內規畫徵召1名女性參選人。

蔡育輝13日陪著力挺的新人張宇彤亮相，蔡育輝說，去年「誠徵女議員」，有些人迫於經費因素而裹足不前，截止日前都無人應徵；最近了解到張宇彤的意向，雖然時間緊迫，但基於市黨部欲再找1名女性爭取婦女保障名額，他鼓勵張宇彤爭取黨部徵召。

蔡育輝說，張宇彤學經歷、國際事務參與豐富，各方面能夠打贏選戰，「有勝選的把握」，希望推出「美女刺客」代表國民黨參選。

張宇彤出身白河，曾旅居50多個國家、獲選為台灣小姐、大中華小姐並代表台灣參加國際比賽，2019年回到台灣後，在大專院校教口語表達和寫作，去年更設計台灣國旗樣式的比基尼並號召網美換上，為醫護打氣的活動，創造不少話題。

張宇彤說，以前不管代表台灣出國比賽，或在國外念書時，縱使力量微薄，仍盼為地方發聲。這次想以「與民同在」的方式投入選戰，因為大學和研究所都念成人教育，人口老化等議題都持續關注，加上自己本身是白河人，受蔡議員感召，期許有機會為地方服務。

國民黨台南市黨部主委林進旺表示，各方建議人選，市黨部都有審慎評估，短期內將開會決議。