林口警方並宣布，將從今起執行威力掃蕩勤務，暫定為期一週，後續視情況調整。（警方提供）

因應林口昨（12）日晚間發生的聚眾鬥毆及槍擊事件，新北市林口警分局昨晚隨即針對轄去2處易滋事KTV執行強力臨檢，同時規劃威力掃蕩勤務，暫定為期一周，針對目標場所進行強悍臨檢外，並針對轄區治安熱點、熱時，分階段執行威力巡邏兼防制街頭聚眾鬥毆滋事勤務，新北市議員蔡淑君則是認為，治安維護勤務應該是常態性的，而非針對單一事件。

新北市林口昨天清晨6時許，因某KTV包廂內的客人與傳播妹經紀人在價格方面談不攏而發生口角，甚至圍毆該名經紀人，後續又在清晨時，找來30多人砸車、開槍，警方在案件發生後，陸續查緝主嫌等19人到案，並於昨晚針對轄內易滋事KTV執行強力臨檢。

另外，林口警方也從今天起，舉行為期一周的威力掃蕩，除了針對目標場所進行強悍臨檢外，並針對轄區治安熱點、熱時，分階段執行威力巡邏兼防制街頭聚眾鬥毆滋事勤務，加強深夜易生聚眾滋事治安要點週邊實施重點盤查，後續再視情況決定是否延長勤務時間。

對於警方的作為，新北市議員蔡淑君大致上表示認同，她認為林口的治安並沒有這麼差，此事件又是單一事件，為了避免林口居民人心惶惶，因此贊同警方後續的相關執法作為。

不過蔡淑君也強調，治安維護工作應該是持續性的且全面性，不應只是針對特定地區，而是要讓林口每個角落的治安都受到重視，才能讓民眾感到安心，另外在執法強度上，警方也須謹慎衡量，取得一個平衡，以免為了強化治安反而演變成擾民的情況。