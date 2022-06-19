花蓮縣政府農業處一名女公務人員日前執行公務期間到咖啡店借廁所不成，竟趁員工不注意，擅闖店裡辦公室當場小便，誇張行徑讓店員相當無奈。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府農業處一名女公務人員日前執行公務期間到咖啡店借廁所不成，竟趁員工不注意，擅闖店裡辦公室當場小便，事後用衛生紙擦拭後便若無其事離開。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府農業處一名女公務人員日前執行公務期間到咖啡店借廁所不成，竟趁員工不注意，擅闖店裡辦公室當場小便，事後用衛生紙擦拭後便若無其事離開，直到店員嗅到異味並調閱監視器才發現該女的離譜行徑。農業處回應，待了解過程後，將對其失當行為進行懲處。

據監視器畫面，一名身穿藍衣牛仔褲的女子16日下午4時許欲借用咖啡店的廁所，但店員告知廁所故障維修無法外借後即轉身進入工作區域，沒想到該女不罷休，竟趁店員不注意，直接開啟店內辦公室的門，於門口觀看幾秒確認四處無人後，入內將門反鎖直接蹲在正中間小便，並抽取放在辦公桌上的衛生紙清理自己的排泄物後隨即離去。

咖啡店員表示，當時告知該女廁所故障無法使用，但她態度相當強硬，烙下一句「信不信我等一下就直接上在你們店裡」，那時有點生氣就進入工作區打電話給店長，不過她卻在自己通話時，彷彿人間蒸發，不知道人去哪裡。

直到咖啡店員事後進入辦公室聞到濃濃尿騷味，並見一箱價值8000元咖啡豆下方濕透品質全遭污染，驚覺有異，調閱監視器不僅發現該女脫序行徑，更驚見她搭乘印有「花蓮縣政府野生動物保育專車」的公務車離開，趕緊報警處理。

對此，農業處長陳淑雯證實確有此事，研判事發當下應是執勤完勤務返回辦公室的路上，不過目前還在了解該名同仁的狀況，待了解整體過程，絕對會秉公處理，針對公務員於公務期間行為失當部分，也會通報人事處議處。