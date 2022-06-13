羽球好手戴資穎在繁忙比賽、訓練行程之於完成了博士班學業，在頒發博士學位畢業證書的儀式前，為幫助她許多的指導教授陳奕良整理博士服披肩，貼心舉動展現這位前世界球后的尊師重道的禮儀。

來自高雄的戴資穎，大學、碩士班到博士班的高等教育都是在台北市立大學，靠著線上、通訊教學，如期完成台北市立大學競技運動訓練研究所博士班學業，並且在出國前往印尼參加印尼公開賽的前一天，在國家運動訓練中心幫忙下，完成博士論文口試審查，提前穿上畢業的博士服。

戴資穎很感謝在自己攻讀碩士及博士學位期間的指導教授陳奕良，總是願意配合她的時間，讓她不論在國外比賽或者國內訓練的時候，都可以持續學習，因此在頒發博士學位證書前準備時，戴資穎主動幫忙指導教授陳奕良整理博士服披肩，台北市立大學校方大讚小戴這個舉動具體表現了運動員除了技術、學術之外，發自內心尊師重道的禮貌，足勘學弟妹表率。

戴資穎（左）和自己在台北市立大學競技運動訓練研究所博士班的指導教授陳奕良討論論文內容。（台北市立大學提供）
戴資穎（左）和自己在台北市立大學競技運動訓練研究所博士班的指導教授陳奕良討論論文內容。（台北市立大學提供）
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