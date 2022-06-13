羽球好手戴資穎在繁忙比賽、訓練行程之於完成了博士班學業，在頒發博士學位畢業證書的儀式前，為幫助她許多的指導教授陳奕良整理博士服披肩，貼心舉動展現這位前世界球后的尊師重道的禮儀。

來自高雄的戴資穎，大學、碩士班到博士班的高等教育都是在台北市立大學，靠著線上、通訊教學，如期完成台北市立大學競技運動訓練研究所博士班學業，並且在出國前往印尼參加印尼公開賽的前一天，在國家運動訓練中心幫忙下，完成博士論文口試審查，提前穿上畢業的博士服。

戴資穎很感謝在自己攻讀碩士及博士學位期間的指導教授陳奕良，總是願意配合她的時間，讓她不論在國外比賽或者國內訓練的時候，都可以持續學習，因此在頒發博士學位證書前準備時，戴資穎主動幫忙指導教授陳奕良整理博士服披肩，台北市立大學校方大讚小戴這個舉動具體表現了運動員除了技術、學術之外，發自內心尊師重道的禮貌，足勘學弟妹表率。