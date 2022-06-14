中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪當地時間13日與白宮國安顧問蘇利文在盧森堡舉行會晤，雙方就中美關係、烏克蘭及北韓核問題等進行溝通和交流。楊潔篪向蘇利文表達，美方執意加大對華全方位遏制打壓，使中美關係陷入十分困難的境地。楊潔篪還說，台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響，警告美方「不要有任何誤判和幻想」。

據白宮國安會公布的對話紀要，這次會晤是延續兩人上月18日的通話。兩人3月14日也曾於義大利羅馬進行長達7小時的面對面會談，當時討論烏克蘭問題、中美關係與台海問題。

據新華社，兩人本次會晤同意以落實好兩國元首達成的重要共識為主線，加強接觸對話、減少誤解誤判、妥善管控分歧，雙方均認為保持溝通渠道順暢是必要和有益的。

楊潔篪指出，拜登多次向習近平表示，美方不尋求打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意同中國發生衝突。中方對此高度重視。

楊潔篪接著說，但一段時間以來，美方執意加大對華全方位遏制打壓，這不僅解決不了美國自身面臨的問題，反而致使中美關係陷入十分困難的境地，極大損害了兩國在雙邊領域的交流與合作，這一局面不符合中美雙方和世界各國的利益。

楊潔篪表示，中美關係處在關鍵十字路口。習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則是中美正確相處之道，符合中美兩國人民根本利益，符合國際社會普遍願望，理應成為發展中美關係的根本遵循。中方願同美方探討實現這一願景的路徑和方法。中方堅決反對以競爭定義中美關係。美方應端正對華戰略認知，作出正確抉擇，把拜登總統的「四不一無意」表態轉化為實際行動，同中方相向而行，切實落實兩國元首重要共識。

楊潔篪強調，在捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移。中國內政不容他國干涉，任何阻撓、破壞中國國家統一的行為都必將徹底失敗。台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。這個風險不僅存在，還會隨著美大搞「以台制華」、台灣當局大搞「倚美謀獨」而不斷升高。

楊潔篪警告，美方不要有任何誤判和幻想，必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必須慎重妥善處理涉台問題。楊潔篪並就涉疆、涉港、涉藏、南海以及人權、宗教等問題闡明中方嚴正立場。

楊潔篪呼籲，美方理應與中方良性互動，為亞太地區繁榮、穩定和發展作出共同努力。