日本厚生勞動大臣後藤茂之今天說，外界憂慮今年夏天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診病例可能轉為增加，現階段放寬佩戴口罩等防疫措施不合實際。

日本放送協會（NHK）報導，東京6月13日新增960例確診病例，是繼1月11日以來時隔約5個月再度低於千例；全國疫情也持續趨緩，全境13日新增7956例確診病例，同樣是繼1月11日以來再度低於單日8000例。

後藤今天在記者會上談到今後疫情狀況說，雖然都會區短期預測會持續趨緩，但因接種3劑疫苗或確診所獲得免疫能力正逐漸減弱，加上放暑假後人際接觸機會更為增加等，外界憂慮夏天時新增確診病例又將反減為增。

因此，後藤說，包括戴口罩在內，現在要放寬基本防疫對策並不合現實；目前很難具體回答確診病例數減少到什麼程度才能放寬。

他表示，將基於疫情狀況及變異株流行狀況等，再聽取專家意見後，來檢討基本防疫對策內容。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110614