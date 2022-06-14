賈靜雯（左）飾演年屆40仍苦等白馬王子現身的魚干女，突然遇見吳慷仁飾演的夢中情人。（北影提供）

柯佳嬿（右）則戀上林柏宏飾演的極品渣男。（北影提供）

2022第24屆台北電影節6月23日將正式開幕，14日加碼公布神秘場第二彈，送上今夏最瘋的Netflix全球獨家華語愛情喜劇《媽，別鬧了！》，7月1日在北影大銀幕世界首映，由「超狂媽咪」比莉率領戀愛魯蛇女兒賈靜雯、柯佳嬿勇敢追愛，配上兩大男星吳慷仁、林柏宏齊搞怪，保證讓觀眾笑得美叮美噹。

《媽，別鬧了！》取材自真人真事改編小說《我媽的異國婚姻》，耗資超過1億元拍攝製作，由《你的孩子不是你的孩子》金鐘導演陳慧翎與金鐘剪輯李俊宏共同執導，並邀到影視歌全能的比莉飾演老伴驟逝、但勇於追求第二春的超狂媽咪，反而兩個女兒都是戀愛苦手。

影后賈靜雯飾演年屆40仍苦等白馬王子現身的大女兒，白天是國文老師，下班就成了魚干女，只會窩在家寫言情小說幻想浪漫情節，沒想到遇見了吳慷仁飾演的夢中情人；金鐘視后柯佳嬿則飾演愛錯人的二女兒，戀上林柏宏飾演的極品渣男，甚至替男友背巨額債款也心甘情願。

受邀擔任今年台北電影節神秘場，陳慧翎驚喜直呼：「這神秘場神祕到我也是最後一刻才知道啊！希望大家一起來揭密！」李俊宏則開心宣布：「《媽，別鬧了！》要在台北電影節首映了！」回想起拍攝時的點點滴滴，他表示，記得當初陳慧翎說這部片要「邊拍邊玩」，事實上他們的確在整部片中做了許多有趣的嘗試，畢竟疫情讓全世界鬱卒了3年，希望拍1部輕鬆好笑又抒壓的戲劇帶給大家。

《媽，別鬧了！》除比莉、賈靜雯、柯佳嬿外，還集結寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷等人主演，黃金卡司搭配搞笑又辛辣的求愛題材，大銀幕搶先看只在台北電影節，將於7月1日晚間7點在台北市中山堂僅此1場放映，導演陳慧翎、李俊宏及身兼製作人的女主角賈靜雯、比莉也將一同出席世界首映。