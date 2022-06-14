鎖定疫後商機復甦，由經濟部國際貿易局主辦，貿協執行之線上「2022年東協暨紐澳商機日」將於7月6日登場，邀請來自澳洲、印尼、柬埔寨、泰國和馬來西亞等9國共83位買主與台灣供應商進行線上洽談，目前已有超過半數以上場次預約成功。

海外市場疫後商機復甦，各項產業需求大增，今年買主倍增，東協暨紐澳超過80家買主積極參與，東協市場配合產業發展，以汽車零配件、扣件手工具及醫療產品等為主要需求。貿協提到，疫情期間，身為防疫模範生的澳紐市場，電商平台成為新寵，封城期間，超過80%的澳洲家庭於網路上購買商品，消費創紀錄達623億澳元。因此，此次邀請紐澳多家電商平台，如澳洲Tasterite多次參加貿協線上活動，成功取得代理台灣多家知名休閒食品及醬料，表示相當期待能續尋及引進更多台灣產品；同時該商已將部分代理產品推入澳洲主流超市IGA，此對於台灣供應商而言，為進軍紐澳市場一大捷徑。

此外，馬來西亞知名美妝及個人照護連鎖店Guardian於馬國經營近500家分店，遍布各知名商場並擁有自營電商平台，累積會員近3千萬；此次則有意尋找高品質保健及美妝產品。柬埔寨部分，具多家買主希望與台灣醫療及照護設備供應商媒合，如Glory Smile Cambodia(Propey Dental Clinic)因近期擴店，尋找牙科雷射等相關醫材；另一柬埔寨當地連鎖牙醫診所Kimsreang Dental Clinic更表示，希藉此活動與台灣優質產品供應商展開新合作。

貿協表示，今年因各國逐漸恢復正常生活並已習慣線上洽談，商機日報名買主數較去年倍增。其中，印尼Innovation Healthcare公司表示線上洽談方便又能快速了解產品，僅需最終階段查看實品。I商亦表達，台灣醫療產品於印尼相當具競爭力，尤其品質控管及創新上特別突出，因此已代理某台灣品牌逾12年，對於台灣產品相當滿意，此次則期待能尋找更多亮點產品。而紐澳受疫情影響，電商平台成為主流，近期亦因澳洲工黨大選獲勝後，將投入24億澳元擴大全光纖接入，以增加網路易達性，提供電商平台更大發展空間；本次TF International即為專責進口高品質產品之線上平台。

「2022年東協暨紐澳商機日」上午10點至下午1點為紐澳市場洽談，下午2點至5點則為東協市場洽談，更多買主名單及採購需求可至線上報名平台瀏覽。