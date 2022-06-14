搶餐飲商機，台北美福大飯店自6月17日至7月31日推出「食尚先機 贈好禮」活動，用異國美食撫慰鬱悶的心情。活動期間於館內四間餐廳用餐，單筆消費滿999元起，即贈限量好禮，有價值2,100元的愛馬仕頂級沐浴組、義大利Allegrini品牌護手乳或美福人氣商品紅油胡麻堅果醬與拌麵禮盒，以及網購族最愛的免運券等。消費滿2,999元還可以27折的優惠價入住價值16,170元的行政客房乙晚

台北美福於暑假開始之際，結合館內四間主題餐廳，分別為潮粵坊港潮餐廳、米其林一星米香台菜、精緻日本料理晴山及GMT義大利餐廳，推出用餐滿額贈，消費愈多，贈品愈超值。凡消費滿999元起即贈美福飯店購物平台的免運券乙張，於「美福GO購」網站消費，滿額立即享免運優惠。消費滿1,999元，贈送拌麵、拌飯皆宜的「紅油胡麻堅果醬」乙瓶。消費滿2,999元則贈送價值560元的美福拌拌麵乙組，每組八入共四款口味，無論正餐或宵夜，居家必備美食。用餐金額達3,999元，贈送義大利洗沐品牌Allegrini的護手乳乙瓶，防疫勤洗手也要滋潤雙手。消費達5,999元，即贈送價值2,100元的法國精品Herm?s愛馬仕沐浴組，清新花果香氣，感受頂級沐浴享受。

除了多樣精選好禮，凡消費額達2,999元起，皆可享優惠價3,999元+10%入住15坪寬敞的行政客房，原價16,170元的頂級住宿，活動期間用餐加購即可入住。住宿期間還可免費使用男女三溫暖、戶外恆溫泳池及健身房，小朋友們還可至兒童遊戲室盡情玩樂，享美食也能輕鬆享假期。

盛夏時節，到台北美福潮粵坊品嚐人氣料理「明爐烤鴨」三吃，澎潤鴨皮下擁有香濃肉汁，搭配主廚特製醬料與配料，鮮香滋味令人難忘。喜歡台灣味的饕客，獲米其林一星肯定的米香台菜提供有黑棗蜜排骨、西魯肉等多道經典台灣味。想來點異國美味，由日籍料理長掌廚的晴山日本料理，擁有多樣化料理態式，提供壽司、炭火、鐵板等精緻美味。

美食悠遊也可至GMT義大利餐廳，由來自佛羅倫斯的西餐總主廚所帶來的各式義國佳餚。防疫在走，美食還是要有，台北美福「食尚先機 贈好禮」7月31日前用餐滿額贈，贈品數量有限，越早享食先得好禮。