18歲楊姓男子夥同另外3名未成年少年，在12日凌晨2時許潛入新竹縣竹東鎮民宅行竊，劉姓屋主聽到動靜後前往查看，竟被少年們搶奪財物後毆打，屋主被痛擊致頭部受傷，還被反鎖進廁所，竹東分局獲報後在13日抓獲涉案少年，並將4惡少拘提到案，經檢察官訊問楊男後向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准，另3名少年則由同法院訊問後責付。

楊男夥同其他3名友人凌晨2時許潛入民宅竊取財物，動靜引起屋主注意，屋主前往查看時，眾人竟動手將高齡80歲的屋主毆打在地，造成被害人臉部撞擊地面受傷流血，還將他反鎖於廁所使之無法求救，鄰居發現不對勁報警，才將屋主救出送醫。

家屬在網路控訴，竊賊搶走錢包手機等財物就算了，竟狠心毆打老人家，還壓在地上打，用頭撞木頭，行兇完便把滿身是傷的被害人反鎖在廁所，再逃之夭夭，家屬痛心嫌犯下重手根本意圖致人於死地。

警方獲報後，13日逮捕楊男及另3名少年，在確認涉案者身分後，隨即將4人拘提到案，檢察官在訊問楊男後，認其涉犯加重強盜罪嫌重大，且有串證、逃亡之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見楊男獲准，另3名少年則由同法院訊問後責付。