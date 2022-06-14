美通膨巨獸囂張，昨夜美股VIX指數飆升逾25%，美國公債殖利率出現倒掛現象，使得經濟衰退疑慮再起，外界預估，聯準會本周可能會一次升息3碼，美股昨夜殺聲隆隆，亞股今日也持續受累，台股沒意外地，一開盤就摜破萬六關，盤初在電子權值股領跌下，各大類股幾乎全數倒地，僅電器電纜股獨守高檔，大盤指數一度跌至15869.06點，近午金融類股挾升息題材由金控族群搖旗喊攻，隨後低軌衛星概念升空、航海王重新揚帆，加上台積電、聯發科等電子權值主帥跌幅縮減，大盤跌點快速縮減、萬六關失而復得，終場大盤收16047.37點，小跌23.61點，總成交值減至2266.98億元；櫃買市場收199.25點，跌0.51點，總成交值增至662.08億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，由於上週美國公布CPI劣於市場預期，導致市場預期本週FOMC會議結果可能持續往加速升息方向前進，加上台灣央行理監事會議也將於本週四登場，市場大多認為央行利率可能「連二升」，升息幅度可能在半碼至1碼之間，預期在國內外兩大重要會議之前，指數較難有明顯的表現。

盤面上，台積電(2330)盤中一度跌破510元，終場收在513元，下跌0.58%；聯電(2303)失守50元，收在49.6元，下跌0.8%；低軌衛星當紅，建漢收在26元，大漲7.44%、台揚收在60.8元，上漲4.29%；升息預期推升金融股，玉山金(2884)、中信金(2891)、華南金(2880)、三商壽(2867)等收漲1%以上；聯發科(2454)受外資連賣，今日回測月、季線，收在880元，下跌0.79%；華新(1605)業績題材加持，收在44.7元，上漲5.05%。

賴正鴻說，晶圓龍頭大廠5月營收續創歷史新高，達1857億元，月增幅7.6%，年增幅更高達65.3%，雖然近期半導體面臨庫存調整，但晶圓龍頭大廠技術領先，加上車用、高效運算需求暢旺，產能利用率仍滿載，今年營收可望成長三成之多，有利於替台股注入強心針。

台灣經濟也相當強勁，賴正鴻說明，據最新公布台灣5月出口數據，規模達420.8億美元，不僅年增幅12.5%，更創下歷年最強5月紀錄，雖然中國封城干擾部分出貨動能，但新科技應用加上油價位處高檔，因此成功締造連23紅紀錄，此外，工研院預估今年製造業產值將成長6.04%，基本面仍偏強勁。