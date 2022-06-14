俄烏戰爭點燃糧食危機隱憂，俄羅斯作為全球肥料出口大國，因制裁導致供應量急遽下滑，全球各地的農夫因肥料短缺被迫減少用量。有消息指出，美國政府正不動聲色的鼓勵農業、航運公司加大對俄羅斯肥料購買力道。

外媒報導，西方國家對俄羅斯的制裁使全球肥料供應大幅下滑，進而推升食品價格攀升。雖然歐美將肥料加入制裁的豁免條款，但許多託運業者、銀行和保險公司擔心無意間違反規則，因此不敢觸碰這項交易。

這也導致俄羅斯今年肥料出口下降約24%，美國對於市場謹慎的程度十分驚訝，他們似乎陷入一種矛盾的處境，凸顯美國和盟友間面臨的艱鉅挑戰，既想就俄羅斯對烏克蘭的軍事行動向普丁施壓，但又需要限制對全球經濟的附加傷害。

不具名消息人士透露，美國6月稍早派代表前往莫斯科參加會談。該會談由聯合國主導，主要討論供應問題。白宮並未對此回應置評。

克里姆林宮則呼籲，美國應該保證其肥料和穀物的買家、託運業者不會受到任何制裁。俄羅斯國際事務委員會制裁專家季莫非耶夫（Ivan Timofeev）指出，「對俄羅斯而言，美國應該釋出明確訊號，表明這些交易是允許的，符合全球糧食安全的利益考量，不應迴避這些交易」。