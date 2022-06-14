台德兩國文化部長首次會談。文化部長李永得今（14）日與德國聯邦文化部長洛特（Claudia Roth）於德國聯邦國會進行會談，雙方就台德文化交流及自由、民主、人權與轉型正義等議題進行交流，此次亦為台灣及德國兩國首次文化部長會談。李永得表示，此為「台德文化交流的重要里程碑」。

德國聯邦文化部長Claudia Roth於會談中特別提到，台灣身處在民主與對抗獨裁的最前線，在面對中國挑戰的艱辛困難局勢下，仍以極大的勇氣及民主的實力迎接，「台灣絕對有權力要求世界上各個民主夥伴一起團結為台灣加油。」李永得回應，台灣雖然面對獨裁專制霸權國家的處境，但在蔡英文總統的領導下，台灣以不卑不亢、全力鞏固自由民主的價值，與全世界所有自由民主國家有更深刻的連結。

在會談中，雙方也就人權議題及轉型正義等進行討論，對於台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，Claudia Roth特別提到在科隆舉辦的同志遊行中，百萬人共同為台灣喝采的場景。而在俄羅斯侵略烏克蘭的議題上，兩位部長都對烏克蘭為自由、民主、人權及主體性等價值，不惜犧牲生命奮戰的精神，表達最崇高的敬意。

會談最後，Claudia Roth除了邀請台灣參加7月3日的科隆同志遊行，還有參與柏林、慕尼黑影展等，希望用影像將台灣豐富、多元的文化內涵帶至德國，Claudia Roth表示：「期盼台德的交流合作可以加強」。

李永得13日起展開上任後首次歐洲出訪行程，並將主持台法文化獎頒獎典禮。13日抵達德國柏林後，首站先參訪2021年7月新開幕的洪堡論壇博物館（Humboldt Forum），會晤國家博物館館藏總監寇赫（Prof. Dr. Lars-Christian Koch），並參訪洪堡論壇博物館中的柏林展覽Berlin Global及柏林洪堡大學自然科學展After Nature，體驗最新的博物館展示互動方式。李永得表示，將鼓勵台灣相關館所進行跨國交流研究，學習以開放視角與各界對話。