為降低手機用電量，許多人煞費苦心，一名男網友為了避免iPhone耗電快速，詢問果粉們是否會關閉控制中心的Wi-Fi，避免到新地點時，手機就會自動搜尋附近有無可用Wi-Fi。對此有網友認為，在辦公室或訊號死角的地方，若不關Wi-Fi可能真的影響耗電量，不過也有人直言，不論開或關，自己開心就好。

一名男網友13日在PTT的iOS板發文表示，大家都知道使用Wi-Fi最耗電的時機，就是到一個新的場所，手機跳出「搜尋有無可用Wi-Fi」的時候，因此好奇，大家平常沒有使用Wi-Fi時，會不會到控制中心把Wi-Fi暫時關閉？

他進一步說明，雖然從控制中心把Wi-Fi暫時關閉，一到新地點手機還是會最自動打開並搜尋Wi-Fi，但他擔心，如果不是直接到設定關閉Wi-Fi，在沒有移動地點，也沒有使用Wi-Fi的情況下，手機是否還是會時常搜尋有無可用Wi-Fi，進而增加耗電量，希望網友解答。

對此，不少網友給建議，「如果你是在那種大辦公室或訊號死角的地方，耗電量可能就有差，不然平時讓它自己控制就好」、「確定會有一段時間不會用Wi-Fi的話，直接完全關閉比較實在」、「我出門都會完全關閉，有要用Wi-Fi或回到家時才打開，給你參考」。

也有網友認為，「手機你在用，你開心就好，你覺得這樣開開關關心理比較舒服，那就這樣做，覺得麻煩就不要理它」、「如果是耗電的檻心理過不去，應該平時都開飛航，要用到時再開，這樣最省電」、「Wi-Fi真的用不了什麼電，不用那麼糾結」。