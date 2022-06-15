臺中市市民若想要了解危險及老舊建築物重建，現在又多了一個方便的管道！為預防潛在災害風險，並配合中央推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」政策，臺中市政府委託台中市建築師公會成立危老輔導團，並設立50個危老重建工作站，即日起正式啟動。都發局長黃文彬表示，期盼透過危老輔導團及成立危老重建工作站，協助更多老屋自主重建，提昇危老重建推動量能。

黃文彬表示，臺灣經歷多次震災，老屋居住安全問題須受正視。依據中央去年第4季統計資料顯示，台中市房屋平均屋齡約29.01年，相較其他直轄市，臺中市雖屬較為年輕的城市，但屋齡30年以上住宅，占全市總房屋數(106.35萬戶)的40.22%；多數老舊建築物普遍存在耐震性差、公共管線老舊，或位於狹窄巷弄，具有消防安全性不足與環境品質不佳等問題，再加上台灣地區地震頻繁，危老重建刻不容緩。

都發局表示，危老條例自106年5月9日發布實施至今已5年多，在市府與民間通力合作下，無論申請量及核准量，臺中市相較其他各縣市皆名列前茅。根據內政部今年4月統計，臺中市危老受理案件為全國第二，僅次於臺北市；此外，截至5月24日止，臺中市的危老重建累計受理579件，已核准386件，危老重建案件申報開工數及平均核准面積皆為六都第一，足見民眾對於居住安全的重視。

都發局說明，為提供民眾正確危老重建資訊，危老重建工作站設立需完成培訓課程並取得證書，且考量其可見度於可及性，工作站設置於沿街面1、2樓並設有電梯的場所，在營業時間內皆可提供免費諮詢服務。目前投入工作站的相關行業包括土地開發業、不動產開發仲介業、地政市事務所、代銷業、都市計畫及建築設計等行業，結合在地專業力量推動台中市危老建物自主重建，歡迎有重建需求的民眾前往諮詢。

此外，都發局委託臺中市危老輔導團，於臺中各行政區辦理都市危老重建獎補助民眾說明會及人才培訓課程，並開設LINE官方帳號，自動回覆市民危老重建相關疑義、定時發布最新消息、整合工作站地點與危老重建專區聯絡方式，讓民眾快速解決問題，歡迎多加利用。民眾也可點擊此地圖查詢臺中市50個危老重建工作站的地址及相關資訊。（臺中市政府 廣告）