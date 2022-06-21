搶攻青年選票，同時力拚「18歲公民權」修憲公民複決突破965萬同意票門檻，民眾黨今天宣布推出吉祥物「眾寶」和周邊小物，民眾領取尋寶圖、完成特定社群活動後，就可以擁有抽獎資格。針對縣市首長提名部分，民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如表示，本周中央委員會預計討論提名黨團主任陳琬惠參選宜蘭縣長外，也會討論新竹縣竹北市長提名，人選為具有理工背景的政治素人，待中央委員會通過後對外宣布。

民眾黨布局年底縣市首長選舉，規畫聚焦在新竹市以北縣市提名，目前除通過初選的立委賴香伶選桃園市外，黨中央規畫陳琬惠選宜蘭、立委邱臣遠選基隆、台北市支持副市長黃珊珊、立委高虹安選新竹市，本周三中央委員會預計先通過提名陳琬惠參選宜蘭縣長。

至於其他縣市部分，蔡壁如說，目前仍在勸進相關人選階段，會再給相關人選時間深思熟慮，不過，隨著距離選舉只剩不到半年，希望本月底前能夠完成縣市首長提名。

民眾黨為宣傳「18歲公民權」修憲公民複決及各地黨推出的候選人，再度發起「2022全台大眾走」計畫，結合國家治理學院推出的吉祥物「眾寶」擔任活動代言人，並推出頸枕、帆布袋、保溫杯、環保吸管、杯墊等紀念小物。

蔡壁如表示，全台「尋眾寶計畫」將在7月啟動，民眾可以到民眾黨地方黨部領取尋寶圖，完成特定社群活動的任務，拍照打卡且公開臉書文，即可到各黨部蓋章認證，集滿不同的據點就可擁有抽獎資格，有機會獲得「眾寶」周邊的紀念小物。