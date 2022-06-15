民進黨布局新北市長選舉，傳出英系與蘇系已有共識將推立委羅致政角逐，對此，行政院長蘇貞昌今天表示，目前檯面上出來的人才都是非常好的人才，我們都會全力來支持。至於 近日查獲黑心醫材廠商會要求嚴查嚴辦，但他也強調，守護國人健康是中央到地方的責任。

蘇貞昌今天出席警察節慶祝大會，會前接受媒體聯訪，針對外傳英系與蘇系擬推羅致政參選新北市長，挑戰現任市長侯友宜，他說，目前檯面上說出來的這些人才都是非常好的人才，我們都會全力來支持。

不過他也強調，選舉的事情是由黨中央去處理，「我負責行政院為國為民服務的工作」。

此外，針對近日查獲的黑心廠商富樂快篩劑，蘇貞昌表示，黑心無良廠商對於關係人民健康的醫材，竟然圖暴利，以他國類品來謊報其他進口的品牌，非常不容於我們國家、社會、政府一定嚴查嚴辦。

他說，中央和指揮中心並沒有購買這個醫材，但我們會要求相關機關嚴查嚴辦，他也強調，守護國人健康，是政府中央到地方一貫的責任，我們更會嚴謹把關，同時對違法的廠商該怎麼處理，都會由主管機關依相關法治處理。