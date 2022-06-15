陽明交大機械工程系11名學生，自發性組成台灣第1支學生火箭團隊「Formosan Fox」，代表陽明交大於今年6月底，赴美國參加世界上最大的校際火箭工程競賽「美國太空港盃（Spaceport America CupSA-Cup）」，這支隊伍不僅是台灣首支參賽的隊伍，更是2022年東亞唯一隊伍。

陽明交大11名學生組成的「Formosan Fox」， 去年10月和151隊來自於全世界的團隊競爭並通過海選，即將在6月17日出發，到美國新墨西哥州，與來自美洲、歐洲、亞洲等22國、63個學生團隊，參加2022年美國太空港盃決賽。

此次參與競賽須達到兩個目標，第1是將火箭載4公斤酬載發射至1萬英尺高度，第2是能夠成功回收火箭，包括使其外型、結構、搭載物不損壞。

指導老師機械系助理教授陳竺博淵指出，美國太空港盃源自於美國實驗探空火箭協會（ESRA）2006年開始舉辦的校際火箭工程競賽 （IREC），是全球愛好火箭之研究者之盛事，今年適逢ESRA舉辦火箭競賽15周年，學生結合「專業實作」、「創新思考」、「學術融入」三面向，運用課堂所學專業，加上對研究及實作的高度熱情，過程中激發出令人驚豔的靈感。

隊長林育瑄表示，去年2月團隊成員們修習「機械實作」課程，學習的過程中除了學習火箭知識、累積經驗外，也激發同學們對火箭的興趣與熱忱，因此找了同好自組團隊，9月開始正式為參加SA-Cup做準備。