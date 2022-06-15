時代力量15日上午提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長，也牽動了2022年九合一大選基隆市的各方競合。

陳薇仲15日表示，她過去4年擔任議員期間，在議會監督市政、為市民關心的議題發聲。但她表示，4年下來發現僅透過監督，無法改變由藍綠兩大黨利益結構所把持的市政；她已經準備好，要成為基隆史上第一位女性市長。

對於陳薇仲參選，基隆市無黨籍市長參選人黃希賢給予肯定，也歡迎一起競爭。但他也指出，年輕議員在市政議題方面還不夠深入，他認為陳薇仲在環保議題上多有著墨，但更多人希望是關心更多市政。

國民黨提名的基隆市長參選人謝國樑則表示，未來會挑選時機邀請她針對市政議題做一對一及一對多的深度辯論，希望她能接受挑戰。民進黨基隆市黨部主委蘇仁和，被問到是否會對民進黨的選情有影響時，表示現今各黨各派都有意投入基隆市選戰，其實是對「各黨派」都會有影響。

至於可能獲民進黨徵召參選基隆市長的立法委員蔡適應則說，期盼各政黨間良性競爭，能成為基隆持續進步的動力。