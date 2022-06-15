台南市警察局交通大隊14日晚間於安南區執法，取締3輛。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

台南市警察局交通大隊14日晚間於安南區執法，取締3輛。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

路面常見拼裝電動自行車趴趴走，台南市警察局交通大隊針對部分黑心店家為了牟利，以化整為零方式進口大陸製不良電動自行車零件，拼裝後，以較低價格販售給外籍移工或民眾，但該種拼裝車未經審驗合格，有安全疑慮，南警14日晚間於安南區啟動專案，4小時查扣沒入3輛拼裝車。

警方指出，拼裝電動自行車行駛時速可達近百公里，於道路行駛恐致生他人安全危害，常為民眾詬病，市長黃偉哲非常重視，於市政會議指示警方嚴加取締，警察局長方仰寧也要求交通大隊研議相關取締方式及執勤技巧，並於昨晚專案執行。

昨晚，交通警察大隊陳宇桓代理大隊長率大隊及第三分局員警在安南區攔檢，警方依經驗於路口辨識，見外型奇特酷炫或速度超過合格電動車25公里時速速限的可疑電動自行車，即予攔查，經確認其所騎乘車輛無審驗合格標章，或雖有標章卻與車型不符，涉嫌移用或偽造他車合格牌照，即依道路交通管理處罰條例第12條拼裝車當場沒入。

警方指出，此次專案共查扣3輛，駕駛皆為外籍人士，其中1名更是逃逸外籍移工兼妨害自由通緝犯，警方當場依法究辦。警方也強調，此類黑心拼裝「微型電動二輪車(電動自行車)」懸掛合格號牌，涉及行使偽造特種文書罪，販售店家亦有可能涉嫌其他不法事證，正積極追查上游。

方仰寧也呼籲，即日起將不定時在各區同步執行專案取締行動，一旦發現拼裝車即依法沒入銷毀，也提醒民眾購買「微型電動二輪車(電動自行車)」時，務必選購型式審驗合格車輛，千萬勿貪小便宜，購入來路不明的拼裝車。