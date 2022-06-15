在不違反法規的前提下，不少騎士會加裝機車配備，一名網友近日在等紅燈直擊，發現前方的機車加裝超大照後鏡，實在太吸睛，讓他拍照上網分享，結果引起眾人熱議，讓不少網友笑說也想跟風。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文分享照片，只見一名機車騎士在路口停等紅燈，但機車龍頭上的圓形照後鏡，尺寸卻大得驚人，讓原PO好奇發問「這種後視鏡去哪裡買的？很少見到這麼大的後視鏡」。

貼文引起網友熱烈討論，紛紛笑說「感覺這視野應該特別好，尺寸比臉還大」、「這個解析度高，高清畫面，有8K哦」、「我家路口的反光鏡怎麼跑到機車上了」、「各大山路轉彎處均有販售」、「拔下來都可以當武器了」。也有網友眼尖指出，「就是大貨車的照地鏡改裝的啊」、「汽車材料行都有賣」。

超大照後鏡引起熱議，不過《道路交通管理處罰條例》第16條規定，除頭燈外之燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全，依法開罰900到1800元。