受新冠疫情影響，不少民眾待在家都會倚賴外送解決三餐，一名外送員分享接單經驗，發現會有客人設定地址不完全，往往只在備註中說明樓層，且通常都是高樓層，讓他氣到直接回報地址錯誤，寧願損失一單也不想爬上樓送餐。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，自己取餐後發現，客人在備註補充家住5樓，因為正在隔離中，要求幫忙把餐點拿上樓，但原PO很不以為然，認為客人在設定地址不填樓層是種欺騙行為，因此決定回報地址錯誤，更直言「我介意的不是隔離也不是上樓，而是被騙爬5樓，您就慢慢等吧！反正也尾單了，回家洗洗睡躺在床上吹冷氣嘛卡贏」。

一名外送員抱怨客人送餐地址不填樓層，只在備註說明要求爬上5樓，讓他氣炸直接棄單。（圖／翻攝臉書外送員的奇聞怪事）

貼文也引起外送員們的共鳴，很多客人的地址設定都不填樓層，要取餐後才會發現被迫爬樓梯，「感覺很差！地址打個樓層有很困難嗎」、「我還被騙爬六樓的，地址上沒寫、備註也沒寫！打電話問才知道是六樓」、「如果有打在地址裡的，樓梯我都願意爬，但就是不爽被騙的感覺，而且會藏在備註裡的，幾乎都是慣犯」。

也有外送員透露，如果客人願意到一樓取餐，建議在地址設定中的「公司／大樓名稱」欄位填入一樓取餐或等餐，「打在公司名那邊，外送員絕對看的見」，避免衍生爭議。