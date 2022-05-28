隨著外送行業興起，許多人紛紛投入外送員行列，但你有看過用「輪椅」送外送的嗎？近日一名網友在臉書社團「信義區三兩事」分享自己在路上看到的奇景，從照片中可以看出一名男子坐著輪椅，前有Foodpanda，後有Uber Eats，整台輪椅看上去十分擁擠，加上雨天路滑，車輛來來往往，不禁為他捏一把冷汗。

原PO在網上分享自己在路上看到的一幕。（圖／翻攝自臉書社團「信義區三兩事」）

「請不要吝嗇的跟他說謝謝辛苦了加油，也請不要介意他送餐的時間可能會耽誤到」，原PO在中坡南路上看到這位「輪椅外送員」心中感觸良多，，他希望在社團裡的朋友們如果收到他所送的餐點，請不要吝嗇於自己的感謝，多跟他說聲辛苦了、加油，也請不要因為外送速度太慢而發火，因為你的外送員可能正努力的前往幫你送餐的路上，看到這一幕，也不禁讓人感嘆生活不易，也佩服這位輪椅外送員不服輸的精神。

網友們佩服這位外送員堅強的意志。（圖／翻攝自臉書社團「信義區三兩事」）

貼文一出，立刻引發網上熱議，網友們都稱讚這位輪椅外送員，「自食其力，這樣的態度令人動容，不過同時也替這位先生感到擔心，畢竟在路上推輪椅滿危險的」、「為那位勇敢的先生加油！」、「令人敬佩動容」；也有人說業者很有善心，願意雇用他，畢竟外送最強調的就是時間；還有餐廳老闆出來認親，「這位也曾經來我店取餐過，我看到時差點要哭了，老闆們生活不易，也有人還沒放棄，大家加油！」。