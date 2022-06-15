迎接暑期親子育樂商機，博客來搶先於今(15)日起至8月31日推出年度最大「童書」展，攜手破200家童書出版社，主打故事小說、知識漫畫、圖畫書、遊戲書等類型，上萬種童書下殺29元起，16日前買書即贈168元E-Coupon，人人有獎。

隨著暑假到來，博客來預估童書買氣可平均較平日增加6成以上，套書與長篇故事小說都很受歡迎，今年童書出版品以「食物」為主題特別多，如誘人造型，彷彿聞得到麵包的香氣的《麵包國王套組》等。

首波活動(6／15-6／20)精選375種熱門兒童套書，下殺66折，期間內可用35元起加購價，將屁屁偵探、波力、寶可夢、汪汪隊等人氣角色週邊商品帶回家；單筆訂單消費滿萬元，再抽「豪華童書箱」(市價超過8800元)。博客來希望藉由兒童分齡選讀的活動企劃，滿足不同階段孩子的閱讀需求，打造宅家育樂營。預估在暑假檔期的利多下，可帶動活動業績成長3成以上。