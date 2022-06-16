台灣入境居家檢疫天數自15日起由「7+7」調整為「3+4」新制，交通部觀光局表示，針對涉及防疫旅宿須配合調整事項，已先行提供修正意見給指揮中心，並彙集實務上可能遭遇疑慮等相關意見，各地方政府近期亦將公告補充配套措施。

指揮中心11日宣布，15日起放寬入境居家檢疫措施，由原先的7天居家檢疫＋7天自主防疫放寬為3天居家檢疫＋4天自主防疫。針對新制涉及防疫旅宿須配合調整事項，已先行提供「COVID-19因應指引：防疫旅宿設置及管理」修正意見給指揮中心

同時，觀光局13日邀集各直轄市及縣市政府召開視訊會議，討論及彙整3+4新制實務執行上可能遭遇疑慮課題相關意見，提供指揮中心修正指引與擬具Q&A參酌。各地方政府亦將配合於近期公告補充配套措施，以輔導及協助轄管防疫旅宿執行入境居家檢疫政策。

觀光局感謝防疫旅宿業者2年來配合防疫政策提供居家檢疫環境，請各防疫旅宿及檢疫者持續配合指揮中心將公布的最新指引與Q&A，以及地方政府公告配套措施，與政府共同持續努力，在守護國人健康安全下邁向正常生活之路。