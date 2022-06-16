有沒有想過，如果壽山動物園的動物們出來逛大街，會是什麼有趣的情景嗎？溫柔的大象阿里在大港橋邊戲水、調皮的台灣黑熊波比到駁二打卡拍網美照、樹懶寶寶跟著媽媽一起到高雄展覽館，吹冷氣看2022台灣文博會、紅額黃嘴鸛在高雄港邊跟大船一起入港、印度大犀鳥比比跟高雄海洋流行音樂中心自拍，這些畫面今天都實現了！高雄市政府觀光局為推廣壽山動物園動物認養，將園區的可愛動物們與高雄美麗景點結合，在「高雄旅遊網」臉書粉專的圖文引起民眾熱烈回應，短短兩天之內就超過30萬次觸及，希望能讓更多民眾認識並提升動保意識，也為原生物種復育盡心力。

壽山動物園是高雄人共同的回憶，不管是校外教學、寫生比賽、夜宿活動，40餘年來壽山動物園一直陪伴著高雄人成長。平日在園區內，動物們都有保育員悉心照顧，動物們的可愛模樣也都療癒著所有民眾的心。前幾年有高雄某間幼稚園的小朋友們，基於對動物的喜愛，自願發起將各自的零用錢捐出，老師和園長也響應小朋友的愛心，一起將裝滿銅板的小豬撲滿送到壽山動物園，希望幫動物們加菜。

為了要讓更多喜愛動物的民眾一起參與，藉由各界力量，提昇園內動物的福祉，並為保育野生動物而努力，動物園推廣動物認養機制，一張認養卡500元，憑卡一年內可以不限次數免費入園，目前認養前5大動物分別為台灣黑熊、非洲象、孟加拉虎、非洲獅、紅毛猩猩，其他還有白犀牛、長臂猿、梅花鹿、黑猩猩、弓角羚羊…等。

觀光局長周玲妏表示，伴隨著廣大南部地區民眾的動物園雖然正在閉園整修，但為讓民眾可以一解希望看到可愛動物們的心願，特別將園區可愛動物們與市景結合，動物們逛大街的圖片，在「高雄旅遊網」臉書引起民眾熱烈迴響，民眾紛紛開始留言規劃想要認養的動物，也有民眾許願想要看到自家動物逛高雄，更期待整修後重新開園的動物園。目前園區工程正在如火如荼的進行中，將打造一個更友善動物、環境正適合親子共遊同憩的園區，以「動物自由之地」、「親子同樂天堂」及「漫步於空中的長廊」三大主軸進行，透過「動物保護」、「友善環境」和「親子互動」三大整建重點，希望能在今年10月以嶄新的面貌來歡迎大家回娘家。(記者 賴奕熏/高雄報導)