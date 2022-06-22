民眾黨今天中央委員會通過提名黨團主任陳琬惠參選宜蘭縣長，新竹縣竹北市長由黃珊珊辦公室祕書林冠年參選。另外，新竹市長人選部分，傳出民眾黨立委高虹安遲未做決定，傳出民眾黨內部已經在找尋備案，若高虹安決定不選，將考慮徵召過去被列在民眾黨不分區立委第七的新光集團大公主吳欣盈。對此，民眾黨發言人徐千晴表示，中央委員會及選決會都沒有討論過，黨內也沒這樣說法。

民眾黨今天中央委員會通過第八波提名，包括宜蘭縣長提名陳琬惠、竹北市長提名林冠年，另有議員被提名人2人、3位鄉鎮市民代表被提名人，以及1位里長被提名人。

陳琬惠表示，這幾個月來，看到民進黨控訴縣長林姿妙牽涉官司問題，國民黨則是控訴民進黨縣長提名人江聰淵盜採砂石，藍綠互相控訴，這並非宜蘭人想看到的，這次選舉是提供宜蘭對的選項，找回宜蘭的價值，接下來也將會陸續提出政見與施政願景。

林冠年則表示，新竹因為一個職業籃球隊團結城市，民主治理是都市精神，未來希望建立由下而上的過程，而不是各說各話，期盼創造竹北基本建設跟生活品質，更希望貢獻專業讓城市共同成長。

另外，民眾黨已經表明新竹市長一定不會缺席，傳出黨內討論如果高虹安決定不參選，擬推派吳欣盈參選新竹市長。對此，徐千晴表示，提名必須經過選決會、中央委員會討論，目前都沒有提到，黨內並沒有這樣的說法。