長友大輔與詹明旎作品《脈動》夜間視角-局部（圖片提供-MisoSoupDesign）

長友大輔與詹明旎作品《脈動》日間視角(圖片提供-MisoSoupDesign)

長友大輔與詹明旎作品《脈動》(圖片提供-MisoSoupDesign)

長友大輔與詹明旎作品《脈動》(圖片提供-MisoSoupDesign)

藝術家長友大輔(圖右)與詹明旎(圖左)(圖片提供-MisoSoupDesign)

2022台灣燈會在高雄不畏疫情，雙主場突破千萬人次觀賞，燈會作品、設計內容等更是狂掃9座歐美國際大獎。近日有「設計界的奧斯卡」之稱的義大利國際設計大獎A' Design Award ＆ Competition公布2021-2022設計獎競賽成果，由日本籍長友大輔與詹明旎所創作的台灣燈會新住民主題作品《脈動》榮獲銅獎肯定，讓台灣新住民共榮共存的美好力量在國際舞台燦爛綻放。

負責總策畫2022台灣燈會的高雄市副市長史哲表示，這屆燈會大玩創意、翻轉城市，以台灣IP為基礎，透過光影創作為媒介，突破過往燈會形式並立下許多新創舉，從結合城市地景的主燈、驚喜而震撼的無人機表演，再到各主題燈區以多元跨域的創意所打造之精彩作品，成功造就許多令觀眾難忘的時刻。

史哲指出，這次獲得A' Design Award銅獎殊榮的燈會作品《脈動》，來自由日本籍藝術家長友大輔和詹明旎共同組成的團隊－MisoSoupDesign，作品以自身經歷作為發想，體現新住民初來乍到全新國度的悸動心情，以璀璨而閃耀的光線勾勒出獨特的森林微光地景，並運用擅長融合環境的空間結構與聲光效果之獨特巧思，創作別於以往且獨樹一格的作品。

史哲也預告，高雄接下來將迎接7月金曲獎、8月臺灣文博會，以及10月台灣設計展。他並說，台灣這座融括多元文化的島嶼，自古以來就陸續有新移民遷居於此，至今在高雄落地生根的就有超過6萬新住民人口，感謝內政部等單位支持，讓展現台灣所蘊涵的新住民藝術家創作能量在國際上大放異彩。

「很開心有機會在高美館的邀請下，用一個非常溫柔的燈光藝術與台灣的大家傳遞這樣的心情，也非常榮幸得到義大利A' Design藝術項目類銅獎的肯定！」藝術家長友大輔與詹明旎直說，來到新的國度，不管是從語言、文化、風俗、人文，所有習以為常的日常對他們來說都是一場全新的冒險，因此需要擁有比平常人更勇敢的信念、更激昂的心情，包容也學習著與原來自己國家不同的風俗民情。

他們進一步提到，2022 台灣燈會的衛武營展區中，在生態池及大片綠意的環繞下，《脈動》輕盈緩慢的飄舞在草地上，而他們將對未來旅程的激動期待轉換為一顆心臟跳動的過程，透過光線忽快忽慢、忽明忽暗去回應新住民初來乍到的忐忑或者興奮期待，與這片土地和居民共榮共生。