蝦皮直播節目《蝦皮娛樂線》昨（15日）請到本屆「台北電影獎」3位入圍的最佳男配角，包括《該死的阿修羅》莫子儀和潘綱大及今年國片票房最高的《咒》高英軒。莫子儀和高英軒其實是大學同學，2人現場爆料，看似溫柔的莫子儀生起氣來才最可怕，「因為忍太久就會爆發。」 高英軒說：「就像大號，如果一直不大，就會事情『大條』。」

台片《該死的阿修羅》以隨機殺人事件為背景，莫子儀飾演熱血記者，潘綱大則是兇手的好友。莫子儀坦言，電影是讓人從不同角度去看「憤怒」這件事。至於衝出1.6億票房，被稱為「台灣最恐怖電影」的《咒》，高英軒則說，這其實是一部關於愛的電影，鼓勵包括主持人瑪麗等至今不敢進戲院的觀眾，接下來可以在串流平台觀看，「把一堆朋友找到家裡，燈光開最亮、聲音開最小。」卻被老同學莫子儀吐槽：「那這樣還有效果嗎？」

莫子儀也無奈的說，當電影工作者的職業病，就是即使看恐怖片，也沒辦法好好享受電影的氛圍。他說：「都在看技術，在哪裡打光啊，鏡頭怎麼走之類。大概只有看超級英雄片才不會想這些。」更自爆連到剛剛都在問高英軒關於幕後的技術話題，像是「那個是怎麼死的？（怎麼拍的）」

來到節目招牌橋段「娛樂蝦檔案」，莫子儀透露，最希望挑戰「非人」的角色，像是鬼神或惡魔，就算是有著鳥嘴綠臉的「台版雷神」也可以接受。內向的他，如果不當演員最想成為程式設計師，正好弟弟就是從事這份工作，卻常常抱怨只能跟電腦接觸，讓莫子儀笑說：「有時候在想我們可以交換。」

射手座的高英軒被主持人認證很能聊，但他卻說：「我也是有社交恐懼症的人，出來工作，已經用掉我僅有的射手座技能。」更自爆身為演員，很討厭拍攝幕後花絮：「因為變成我要『演花絮』，因為他們要有內容啊。」但高英軒也自嘲，因為常演反派，有時候確實花絮可以幫他拉回人氣。

潘綱大也認同這個說法，他說，像是演《該死的阿修羅》時，常常會有很重的情緒，「有時候我其實要消化情緒」。高英軒也補充：「所以我很佩服偶像藝人，他們可以一直切入切出，我想當回到家褪去這一切，他們一定要有讓自己安靜的時間。」此外他也笑說，自己最想演不會說話的角色，「因為我常常背不起台詞，所以沒有台詞應該能演更好。」

年僅26歲的潘綱大是三位演員中年紀最輕的，剛退伍的他透露，其實在軍中很常思考人生，當時就想過，如果不當演員，最想成為一位農夫，「因為我有養一隻狗，我希望他可以有空間好好奔跑。」至於想改掉的壞習慣，潘綱大想了一下後說：「咬手指！我超想改的。」

而看似對一切事情都冷靜的莫子儀，也在節目中透露，若是可以出國，最想去的地方是日本。原來他是拉麵迷，可以為了吃拉麵特地飛去日本，作為自己辛苦一年的犒賞，只是這個小確幸因為疫情也空白了三年。他回憶，曾在大雪天的橫濱，隨意走進一間轉角不起眼的拉麵店，「不是特別有名的那種，但在那個時間那個天氣下，給了我幸福的感覺。」