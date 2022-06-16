富旺(6219)今日舉行股東會通過每股配息0.25元，並順利改選董事(含獨立董事)，林正雄先生並在新一屆的董事會推選續任董事長。林正雄說，台灣房市受疫情、工料雙漲、打炒房、升息等影響，新建案依地域別而有不同程度的量縮價漲情形，但公司長期以來的建案開發策略多以自住產品為主、換屋及投資產品為輔，推出的個案在市場去化速度不錯。

富旺指出，今年旗下五大新案包括站前富時代、站前新時代、心海城、幸福好好與雲科莊園總銷合計約26.4億元，除了已陸續交屋入帳外，正加速趕工與申請使用執照中，隨著下半年如預期進度陸續進入交屋高峰潮，表現可望優於上半年。

富旺票今日選出董事九席(含獨立董事四席)，新當選之董事包括林正雄先生、林宗毅先生、張育端先生、寶鉅投資(股)公司代表人：林祐任先生、寶鉅投資(股)公司代表人：李俊億先生，四席獨立董事則由王日春先生、王錦祥先生、李元恕先生、張國雄先生擔任。

富旺今日股東會承認並通過2021年富旺營業報告書及財務報告，富旺累計2021年合併營收達新台幣31.86億元，營業淨利3.78億元，稅後歸屬於母公司淨利及稅後每股盈餘(EPS)分別為0.68億元、0.44元。