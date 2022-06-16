美國聯準會15日宣布升息三碼，央行今日理事會宣布跟進升息半碼。市場關切此次央行升息幅度對房市下半年產生的影響為何？房產趨勢專家李同榮認為，央行升息半碼符合市場預期，且一兼三顧，房市在升息循環壓力、短期通膨難消、營建成本難降、消費緊縮與經濟成長趨緩等四項因素交互牽制環境下，影響未來房市將出現三大趨向走勢。

一、房價漲幅將縮小：依據吉家網針對第一季六都房市統計，季成屋平均房價漲幅，由2021年Q4約5％漲幅降至2022年Q1約3％漲幅，而第二季因受疫情擴散影響，預期六都成屋均價漲幅將再下降至2.5％以內，漲幅縮小加上打房聲浪影響投資客拋售庫存，預售市場銷售率更是大不如前，房價降溫幅度的確不小，整體房市在上半年可能出現「價小漲而量小縮」的背離現象。

下半年若疫情趨緩，交易量有機會反彈，但因升息壓力、經濟增長放緩，打房政策不確定性影響，房價漲勢會不如去年，預期漲幅會遂漸縮小，市場將維持「價量小增」的格局。

二、投資炒作將收斂：房巿炒作是果，不是因，房價迅速高漲才會有短期利差，而形成短線炒作環境，一旦房價隨經濟局勢、技術循環、政策關注等因素牽制，造成漲幅縮小、成本增高、獲利減少、投資風險增加，當然政府不必打房，投資炒作現象就自然會收斂。

三、打房力道將趨緩：上半年在疫情擴散的情況下，除了出口與網路經濟仍然暢旺外，內需產業呈現百業蕭條慘狀，消費緊縮、經濟面大受影響、房市也正在降溫中，此次央行理事會升息半碼，兼顧房市降溫，因此未提出第五波限縮房貸措施，也意味著未來若房價不再大幅上漲，打房力道將會持續減輕，下半年若房價漲幅縮小、投機炒作收斂、市場亂象疏解，內政部九月的修法草案可能也會適度放寬與調整。