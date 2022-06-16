在鄉親期盼下，安定區游泳池7月1日將重新開放使用。(台南市安定區公所提供／劉秀芬台南傳真)

暑假期間不少家長喜歡幫小朋友報名游泳班，既消暑又能學游泳，不過受疫情影響，近兩年來許多學校及公立泳池為了防疫不開放，台南安定區游泳池為了服務民眾，休館1年後決定7月重新開放；新市區游泳池為了防疫，今年仍無開放計畫。

安定區公所表示，去年防疫期間泳池暫停開放，主要開支只有基本水電費，員工回到公所支援其他業務，臨時約聘的救生員也另找工作，但在鄉親期盼下，公所評估重新開放泳池計畫，也邀請教育局體育處及周遭學校校長共同討論，由善化區公所支援1名救生員，讓安定區游泳池7月1日可以重新啟用。

新市區公所所管轄游泳池，也已停用兩年，前年因屋頂漏水整修，加裝太陽能板；去年則因疫情而暫停開放；今年目前也無開放計畫。公所表示，游泳池是招標委外經營，每年總支出費用近200萬，門票收入遠遠不足支出，以前為了推廣運動，都有編列預算，但今年為了防疫，還是決定暫不開放。

以往新市國中學生都就近至新市游泳池上課，近年來游泳課也都停課，新市國中游泳選手只能到體育處指定的游泳池訓練，對新市選手來說，最方便的是歸仁的游泳池，但不僅增加往返時間，每月交通油錢也不少，新市國中游泳教練希望多一點學校游泳池能開放游泳選手練習。

除了學校泳池為了防疫停用，停上游泳課，私立游泳池游泳人數也變少，位於南科的一家私人泳池，去年疫情嚴峻時無法營業，老闆只能靠紓困方案度過，員工加強教育訓練，或是整修泳池設備，直到市府宣布可重新開放營業後，客人才慢慢回流，原本4月客人數大約有疫情前6成，5月疫情升溫後人數又大降。

業者劉小姐表示，原本的常客怕疫情變少，親子戲水客也大減，每年暑假最多小朋友學游泳，今年夏令營報名人數只有往年1／6，原本來談下學期上游泳課的學校，也紛紛打退堂鼓。

善化區大成國小表示，很多家長還是不放心讓小朋友出去上游泳課，因此下學期目前還是沒有開游泳課計畫；學校裡有游泳池的新市國小，目前游泳池也不開放使用；新市大社國小下學期則規畫到南科的私人游泳池上課。

體育處表示，目前台南有11家公立游泳池，有6家正常開放；私立有39家， 25家正常開放，場館人員皆須打過三劑疫苗，體育處也會定期作稽核，不過如果有人員確診，目前不用強制休館，只要確實清消，一切以中央流行疫情指揮中心規定為準則。