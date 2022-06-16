美國聯準會（Fed）力戰40年來最高通膨，下猛藥一口氣升3碼（1碼是0.25個百分點），反觀台灣5月消費者物價指數（CPI）年增率也再上揚至3.39％、創近10年新高，央行總裁楊金龍第二季理會後也宣布升息半碼，同時更睽違14年來首度調升存款準備率1碼，進一步緊縮全力對抗輸入性通膨。

台灣5月CPI年增率衝近10年新高，且已連三個月逾3％，及連十個月高於警戒線的2％，尤其核心CPI年增2.6％、更創逾13年新高，儘管通膨遠低於美國，但居高不下的事實，央行這次升息半碼符合市場預期，更有所作為地調高存款準備率1碼，價量齊發強化緊縮。楊金龍說，央行採取貨幣政策抑制通膨，這次除升息半碼，調高存款準備率1碼，加上公開市場操作調節，透過三方面配合發揮更好的效果。

楊金龍表示，央行3月升息1碼，這次再升息半碼，主要考量年初以來國際大宗物資上漲，供給面價格走揚，且俄烏戰爭延續加重輸入性通膨壓力，「但和其他國家相比，我們相對比較溫和，因為政府針對供給面採取多項因應措施奏效」，央行則是針對需求面，進行通膨心理的抑制。

4月以來受到國內疫情升溫影響，導致消費趨緩，政府紓困期間已延續至明年6月底，楊金龍指出，央行中小企業貸款將在6月底結束，屆時利率提高，對中小企業有較大的衝擊，因此，這次經過全體理事一致同意僅調升政策利率半碼及新台幣存款準備率調高1碼，經濟部長王美花（央行當然理事）也表示支持。

楊金龍說明，這次調升存準率，估計可收回約1,200億元市場資金，「但跟公開市場操作不一樣，這是鎖住了」，調高後存款利率沒有影響，但由於銀行資金被鎖住，在放款意願上將相對降低，且包括公司債、商業本票、新承作放款利率等更加謹慎，也就是放款利率將有所反應（上揚），至於利率會增加多少，需再進一步觀察。

楊金龍認為，這次同時上調存準率，可明確宣示央行續採緊縮性貨幣政策立場，有助強化政策效果，抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。

央行這次升息半碼後，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為1.5％、1.875％及3.75％，從6月17日起實施。新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點，自7月1日起實施。

楊金龍強調，央行將密切關注俄烏衝突、原物料價格、全球疫情及主要經濟體緊縮貨幣政策發展，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，尤其是這次採取升息搭配升準的抑制通膨效果，後續如果通膨仍居高不下，將再搭配使用，且重申至年底緊縮方向不變，若9月底前國內外情勢變化大，必要時將召開臨時常務時理事會，以即時提出妥適的政策因應。對此，市場解讀，應是暗示第三季可能會再升息，幅度應該也是半碼。