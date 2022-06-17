30歲的張姓男子役齡前，在2014年以出境就學為理由到美國，台北市大安區公所要求他返台履行兵役義務，但他以在美國工作為由拒不返國，檢方起訴後，台北地方法院依妨害兵役罪判刑3月 ，可易科罰金。可上訴。

檢方起訴指控，張男在2014年1月5日出境，屆役齡後，迄今已逾出境就學最高年齡限制，應即返國服役，台北市大安區公所2020年催告他返國履行兵役義務，並張貼於大安區公所公布欄，且送達他母親的戶籍地址。

大安區公所排定張男在去年10月22日至北市立萬芳醫院接受役男徵兵檢查，徵兵檢查通知書也送達他父母的戶籍地簽收，張父轉知他後，他仍以在美國工作為由拒不返國，迄今未能接受徵兵處理。

台北地院認為，張男妨害我國兵役役員公平性，依役齡男子意圖避免徵兵處理，核准出境後，屆期未歸，經催告仍未返國，致未能接受徵兵處理罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金。