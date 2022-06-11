高雄市製茶業職業工會張姓理事長涉嫌侵吞會員勞保費，會員劉姓女子定期繳納保費241萬元全都遭張男私吞。勞保局發現該工會欠繳，調查後揭發醜事。高雄地院認定張男侵害會員權益，案發後迄今分文未還，依業務侵占罪判他1年8月，可上訴。

張男身為高雄市製茶業職業工會理事長，理應收取會員勞保費後，隔日就要存入銀行專用帳戶，並在次月底前繳交給勞保局。但張男疑似從2020年1月起至4月，侵吞劉女繳納的會員勞保費高達241萬元。

勞保局遲遲未收到工會繳款，發現有異，調查後才發現，劉女2020年1至3月，平均每月都向工會繳納80萬元的勞保費，該年4月繳納2340元，全數遭張男侵吞。

偵訊時張男坦承犯行，勞保局比對工會會員名單、繳費記錄、收據、銀行存摺、經常費支出季報表等證物，認定張男侵佔屬實。

法官認為，張男未能忠實履行其業務，竟貪圖利益，利用業務上保管會員繳納勞保費的機會，侵占入己，使會員權益受損，實在很不應該。考量張男事發後坦承犯行，但並未歸還劉女保費，依4次業務侵占罪判其1年8月，全案仍可上訴。