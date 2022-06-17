★分析

Aviva Investors分析師Susan Schmidt表示，投資氣氛似乎一次只能專注於一件事，昨天聯準會的行動符合市場預期，該央行將力抗居高不下的通膨，但現在投資人記起了此舉的反面就是經濟放緩。

U.S. Bank Wealth Management旗下Ascent Private Wealth Group全球投資策略師Tom Hainlin表示，投資人今天重新評估了潛在衰退的可能性有多大？企業獲利是否將符合現在分析師所預期，還是遭到下修？瑞士央行宣布升息，讓所有人都大感意外，該央行稱現在阻升本幣不是首要之務，抑制通膨才是。

英國和瑞士央行雙雙宣布升息似乎讓投資人清醒過來，轉而關注經濟因利率走升而放緩的可能性。財經研究公司Toggle總裁Giuseppe Sette表示，經濟能承受得住嗎？到目前為止，領先指標的數據都還不錯，但我們對可能出現「消費者罷購」（consumer strike）的情況抱持謹慎態度。

Anthilia策略師兼投資組合經理Giuseppe Sersale表示，市場充斥緊張情緒。在最初對聯準會的決議鬆了一口氣後，市場似乎清醒過來，發現這仍然是升息75個基點。即使瑞士央行升息50個基點，但顯然投資人認為世界主要央行的緊縮動作仍然非常激烈，這不是什麼值得高興的事。

聯準會能引領經濟軟著陸的希望正在消退，現在富國銀行分析師預期美國經濟衰退的可能性超過50%。而包括德銀和摩根士丹利等大行亦已警告美國經濟衰退的風險正在升高。摩根大通表示，現在標普指數指向美國經濟衰退的可能性為85%，而歐洲步入衰退的機率亦高達80%。

★類股

標普500指數11大類股全面收黑，必需消費類股跌0.66%，相對抗跌。能源股重挫5.58%，跌幅最大，其次為非必需消費類股跌4.76%，科技類股跌4.11%。

標普500指數僅14檔成分股收高。在經濟可能衰退的擔憂籠罩下，成長股首當其衝，標普成長股指數大跌3.75%。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌3.97%，微軟跌2.70%，亞馬遜跌3.72%，Alphabet跌3.40%，特斯拉跌8.54%，Meta跌5.01%，網飛跌3.75%。

道瓊指數成分股普遍下跌，蘋果（跌3.97%）成交量排名第一，其次依序為英特爾（跌3.39%）、微軟（跌2.70%）、思科（跌1.10%）和Verizon（跌0.63%）。沃爾瑪收漲1.04%，表現最佳，其次為寶僑（Procter&Gamble）漲0.61%。美國運通跌5.96%，跌幅最大，其次為Nike跌5.57%。對經濟情勢敏感的開拓重工、雪佛龍（Chevron）跌幅亦超過5%。

主要晶片股全跌。德州儀器跌2.92%，英特爾跌3.39%，輝達跌5.60%，恩智浦跌6.29%，美光跌6.95%，高通跌7.79%，應用材料跌8.04%，超微跌8.12%。

★焦點股

投資人評估聯準會將採取多激進的手段抑制創下40年新高的通膨，以及經濟陷入衰退的可能性，周四航空和旅遊股表現疲弱。美國航空大跌8.6%，收在12.16美元，創下2020年11月以來新低。西南航空跌6%，股價創下近兩年新低。達美航空和聯合航空均下跌逾7%，追蹤18家航空公司的紐約證交所Arca航空公司指數大跌逾8%。皇家加勒比大跌11.4%，嘉年華和挪威郵輪均跌逾11%。

化妝品巨頭露華濃大跌13.33%，收在1.95美元。該公司宣布申請第11章破產保護，稱公司因沈重的債務負擔和供應鏈之亂而陷入困境。

特斯拉跌逾8%，投資人擔心經濟衰退而拋售成長型股票。此前路透社報導，特斯拉將提高在美國的電動車價格，以應對成本不斷攀升的挑戰。

中概股普遍下跌，安博教育暴跌逾21%，新濠影匯跌10.5%，阿里巴巴跌約6%，百度跌逾5%，金龍中國指數收跌4.44%。

★台股ADR

台股ADR全跌，半導體股受創尤重。

台積電ADR跌4.67%，收84.52美元，換算台股價格為502.64元。

聯電ADR跌5.00%，收7.98美元，換算台股價格為47.46元。

日月光ADR跌5.12%，收6.49美元，換算台股價格為96.49元。

中華電信ADR跌1.02%，收41.73美元，換算台股價格為124.08元。