運勢命理網站「旺好運」風水命理老師谷帥臻指出，國曆111年6月18日午時11～13點，天干地支為「壬寅年、丙午月、壬寅日、丙午時」，年日與月時兩柱相同，形成「蝴蝶雙飛」特殊的造命大八字格局，非常適合轉運、開運、祈福。

午時11～13點又為小滿後月將「罡塞鬼戶」之時，天地能量極強，用來造命開運非常難得，尤其對「天干五合」丁年、壬年、丙年、辛年出生的人，「地支六合」生肖屬豬、羊的人，與「地支三會」生肖屬虎、馬、狗的人感應最強。善用此時「奇門遁甲」的好格局方位幫自己祈福開運造命，等於啟動天地間好磁場能量的鑰匙。若再與個人八字交感形成「財」、「官」、「印」、「祿」、「馬」、「貴」，更是吉上加吉，整體運勢更上一層樓。

國曆111年6月18日蝴蝶雙飛格造命開運好時機。（圖／旺好運谷帥臻老師提供）

祈福開運6步驟：

善用國曆111年6月18日午時11～13點特殊格局之天地能量最強時，供拜「歲德星君」與「四值功曹(值年、值月、值日、值時)星君」，可幫自己祈福造命開運，扭轉乾坤，催旺財運、事業亨通、增加貴人運、身體健康、萬事大吉，效果尤佳。祈福造命開運催旺好運，簡單六個步驟如下：

1. 國曆111年6月18日午時11～13點，善用「奇門遁甲」特殊格局的吉利方位，至住家或公司附近向吉利方位延伸出去的廟宇祈福，或在家該吉利方位設案拜拜，祈福效果特佳。

奇門遁甲吉利方位。（圖／旺好運谷帥臻老師提供）

2. 清淨自我：沐浴洗身或使用精油香氛，在眉心、太陽穴、手腕處點上精油。

3. 準備供品：清香、蠟燭，酒，水，五色金紙錢一份，布施收據一份，事先捐贈於貧苦家庭、認養、急難救助等，可認定受贈者為佳。

4.製做「元辰紙」，將自己名字，出生時間，居住地址，以及祈求的三個願望寫在紅紙上，至大廟祈福過香爐，置於客廳或書桌。

製作元辰紙內容範本。（圖／旺好運谷帥臻老師提供）

5.焚一爐香，檀香、沉香、環香皆可，點一盞蠟燭燈，或利用燈光照亮「元辰紙」，元辰光彩，消災解厄，增強運勢，催旺轉運，祈福疏文如下。

6.靜心打坐或念誦經典，心經、易經、或聖經等均可，安定自我心神，收納天地之氣，這天行善布施，捐款，做善事，積累福報效果最好。

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