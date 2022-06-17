俄羅斯官方周四表示，正透過在亞速海(Azov Sea)由俄羅斯佔領的據點，為烏克蘭出口穀物和油籽提供運輸便利，加速出口。

烏克蘭為全球穀物和葵花籽的重要出口國，烏國指控俄羅斯從佔領的土地中偷取穀物。

俄羅斯副總理Viktoria Abramchenko在周四否認了這些指控，並表示，俄羅斯不是在運送烏克蘭的穀物，而是為這些糧食的出口確保綠色安全通道，以便烏克蘭能不受影響地出口這些糧食。

由於俄羅斯的入侵，烏克蘭無法使用重要深水港奧德薩(Odesa)，導致全球糧價飆升，聯合國也發出警告，稱較貧窮國家將面臨飢荒危機。

目前俄烏雙方都指責對方設下水雷，阻礙港口的通行。

另外根據美國衛星影像公司Maxar的圖像顯示，懸掛著俄羅斯國旗的船隻正運載著烏克蘭穀物，並運往敘利亞。

Maxar的圖像顯示，兩艘俄羅斯貨輪今年五月停靠在克里米亞的Sevastopol港口，並裝載著穀物。Maxar表示，幾天之後，同一艘船隻的影像出現在敘利亞，船艙開啟，卡車排成一列，準備運出穀物。