基隆市已經連續6日新增確診數在900例以下。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市長林右昌17日表示，指揮中心公布基隆新增確診663例，這已經是基隆連續6天新增確診在900例以下。另外，基隆市內的新冠專責病房，空床率也回升至5成以上，接下來防疫重點將放在65歲以上的第四劑疫苗施打及兒童疫苗的第二劑施打。

基隆市政府指出，17日新增663例確診，其中外縣市通報有126例，佔19％；包括女性355人、男性308人；以年齡層區分，新增確診以25-34歲最多，有122人、占18.40％，35-44歲次之，有111人、占16.74％。至於75歲以上的長者有27人、65-74歲有64人、6歲以下有26人。

基隆市新冠專責病房總計有237床，目前已收治118人、空床119床，空床率50.2％；各大醫療院所中，基隆長庚醫院收治重症52名、中症15名、輕症25名；部立基隆醫院收治重症2名、中症10名、輕症10名；三總基隆分院收治中症2名、輕症1名；礦工醫院收治輕症1名。