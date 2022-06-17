北捷新埔站手扶梯突然失速倒退嚕，導致30多人受傷，對此，北捷像廠商求償懲罰性賠償2萬遭批，台北捷運公司總經理黃清信表示，當初契約簽訂為2萬，發現沒嚇阻作用，不符合比例原則，再把違約金提高到50萬，廠商也同意變更契約並賠款。

北市議員李明賢表示，針對3月11日手扶梯倒退，造成多名旅客受傷，調閱資料發現，接近1200座手扶梯，已有392座超過使用年限，北捷說要30至35年才更換，20年一次大修，照這標準來看，北市第一條通車的木柵線有段手扶梯已用26年，盼能提早更換。

李明賢也指出，手扶梯最低使用年限不等於汰換年限，不一定要30至35年才更換。而針對上次手扶梯失速倒退嚕意外，廠商懲罰性賠償2萬，有要求跟廠商議約，是否有新進度，否則只懲罰性賠償，根本沒任何效果，真的是不痛不癢。

黃清信表示，有關手扶梯維修保養建議，會做整體評估，提出通盤報告檢討再回應，懲罰性違約金部分，當初契約簽2萬，發現沒嚇阻作用，也不符合比例原則，新訂契約把違約金提高到50萬，提升25倍，也針對契約比例做設計，原廠商也同意變更契約，並已繳納金額。

李明賢再問，手扶梯更換年限是否仍維持30至35年，黃清信回覆，4月中有專案報告，參考香港最長扶梯重置是45年，香港地鐵則是40年，全世界則是20年到40年都有，手扶梯不會只修不換，也不會只換不休，中間會有大修，期程到就重置，並就財源、可靠度、社會觀感等綜合評估。

黃清信說，除年限還看可用度，正常以90％為標準，就像車子每天修理就會換掉，北捷長期經營知道標準多少可運作，不能修就換掉，但若穩定就繼續使用，可兼顧安全及成本效益，另外，有的手扶梯個案狀況較差，就會以專案換掉，不受可用度限制。

北市議員汪志冰表示，每個站狀況都不一樣，要用一至性標準去剛性要求，也要考量財務狀況，原則上看平常維修狀況，加一條用專案處理，有彈性空間，也符合大家要求，這樣做法還不錯。