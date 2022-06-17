唐綺陽今出席記者會，看起來瘦了許多。（寬宏藝術提供）

星座專家唐綺陽今（17日）出席「NAKED URANAI TAIPEI AI占卜展」，她投身占星事業多年，被問會做到幾歲退休？她說：「做到我死，因為這是我的使命。」她不諱言事業也在做出改變，因長期寫書，身體負擔頗大，所以會改變方式進行。

唐綺陽日前狂瘦6公斤，並「持續努力中」，雖然目前遇到停滯期但不敢鬆懈，透露曾經3個月激瘦20公斤，非常嚴格控管飲食、運動，很折磨人，但後來心裡卻出問題． 半年後馬上復胖，笑稱不能吃苦，認為這次慢慢瘦下來「挺好的」。

吳宗憲高齡90歲父親過世，唐綺陽因與Sandy（吳姍儒）一起主持《36題愛上你》，交情不錯，所以她得知此事很驚訝說：「天啊，Sandy一定很難過。」並透露日前開直播談論星象，指出最近很多人都會面臨人生大事轉折，無論是親人離世、小孩出生，都會進入人生下個階段；展覽今起至9月11日在台北科教館七樓特展區登場；購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)。