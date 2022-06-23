2022年已經過去了一半，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖下半年財運，生肖屬牛、兔、蛇、馬、雞的人財運很旺，有機會在年底前大賺一筆。

▍生肖鼠

雖有得財的機會，但也容易有失財之事發生，各項開銷會突然增多，建議以守為主，謹慎理財，不要輕易借錢給別人，小心收不回來。

▍生肖牛

財官兩旺，因業績的提升，收入也會隨之增加。若能順勢而為，抓住這個好時機，將能獲得令人滿意的進帳。但也要注意風險，不宜冒進，才能鞏固自己的財富。

▍生肖虎

財富依舊比較低迷，收入銳減，且有失財的可能，導致自己的財務狀況比較緊張。在這種時候，建議不要盲目進行高風險的投資，還是先守好自己的積蓄吧！

▍生肖兔

收入在一定程度上有所上升，上班族努力工作，有獲得獎金的機會。做生意者上升空間很大，能獲得不錯的利潤，適合存錢理財，有利於財富增長。

▍生肖龍

財富狀況不太穩定，收入不理想，要多找賺錢的渠道，做好開源節流，樹立正確的消費觀，不要總是超前消費，要克制自己的享受慾，減少比較心理。

▍生肖蛇

人緣不錯，會有朋友帶來賺錢商機，若能抓住機遇，可大賺一筆。偏財方面也有不錯的收穫，容易有意外之財，適合進行一些投資，但投資前一定要做好功課，不要隨波逐流。

▍生肖馬

有「三合」貴人的幫助，只要屬馬人能靜心下來，凡事主動爭取，擴展良好的人際關係，尋找賺錢的管道，就能增加收入。若想自行創業，下半年是非常不錯的機會，可放手一搏。

▍生肖羊

受「小耗」的影響，容易出現財產損失。如果有朋友邀請加盟投資，一定要非常謹慎，很有可能陷入直銷或者詐騙當中，導致自己損失不少。務必管理好錢財，切勿輕信他人，更不要貪小便宜。

▍生肖猴

財運比較動盪，錢財容易被沖散，謀事難成。不過若能多去外地走動，開拓外地市場，也許會有不錯的收穫。

▍生肖雞

時機不錯，有貴人相助，勤奮踏實不斷打拚，收入便能水漲船高。創業者好機會來臨，可考慮投入到新的合作案，有機會大賺一筆。

▍生肖狗

財富狀態不太理想，普通的上班族，會因為收入不多，以及家裡驟然增大的開銷而煩惱。做生意的人，容易因為太過仗義而吃虧，建議提高警惕性，不要輕信他人，以免上當受騙。

▍生肖豬

收入開始變得穩定，此前薪水銳減的人，現在也逐漸恢復正常。日常有投資和理財習慣的，可能會得到意想不到的收穫。若要理財的話，最好還是選擇穩健的項目進行投資。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】