新竹竹科1名工程師任職去年1月趁著與女同事中午到健身房運動時，用手機偷錄對方脫衣畫面，之後更直接在淋浴間架設針孔攝影機，刑事部分法院二審判刑9月、得易科罰金27萬；民事部分2名女同事分別求償930萬元、200萬元，該工程師痛批金額離譜，法院最後判須賠160萬元、60萬元，總金額220萬創罕見高額紀錄，但工程師認為賠償金額太高上訴，高等法院維持原判。

根據判決書，該工程師任職新竹某高科技公司，去年1月起，每週約有2、3日與1名女同事及其他同仁，利用午休時間，在公司內球場或健身房運動，他發現女同事運動完會去公司7樓的沐浴間洗澡，竟多次趁著對方洗完澡後，他再透過百葉門板縫隙用手機錄影，偷拍對方穿內衣褲、吹頭髮、整理儀容等畫面。

該位工程師食髓知味，去年9月更偷偷在淋浴間天花板架設針孔攝影機，偷拍女同事洗澡更衣，且每天下班後前往拆卸，前後共拍到18次影像；某次女同事洗澡時，驚見百葉門板縫隙間有手機晃動，才發覺該工程師正竊錄，立刻衝出逮人，查看手機後才發現自己的出浴更衣圖全在內，當場崩潰並報警處理。

一審新竹地院考量無前科的沈男認罪及碩士畢業學歷，但未獲2女原諒，將3罪各判刑3月、合併量處7月徒刑，但檢方認為判太輕而上訴。二審高院認為針孔偷拍部分加重為5月徒刑，3罪合併判刑9月、得易科罰金27萬元定讞

民事部分該名女同事求償930萬元，另1名也遭偷拍的女同事求償200萬元，民事庭法官認為男子具科技專業背景，卻用此專長拍攝女性同仁穿內褲或淋浴畫面，並儲存於手機或筆電內留念，最後判沈男要賠償陳女160萬元、林女60萬元。高院審理後，維持原判決，仍可上訴。