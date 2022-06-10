張姓男子在高雄一家購物中心廁所遭陳姓男子持手機偷窺如廁過程，張男發現後，竟向對方謊稱自己是律師，並獅子大開口要求對方簽下賠償200萬元的和解書，否則告訴其家人他是同志，陳男心生恐懼簽下和解書並交付3萬元現金，事後察覺異狀才發現被騙，怒而提告，橋頭地院審理後，依詐欺取財罪判處張男6月徒刑，得易科罰金。

橋頭地院判決書指出，2020年7月23日下午4時許，張男在台鐵新左營站的購物中心如廁時，陳男尾隨進入隔壁廁所，偷偷拿手機從隔板下方縫隙窺視張男如廁過程，馬上被張男發現，張男出了廁所逮住陳男，表示：「我是律師，你的行為構成5年以上有期徒刑之罪、無法易科罰金，若不以200萬元和解就會入獄，而且只要我提告，你的家人就會知道你是同志。

陳男因心生恐懼，最後跟隨張男到附近便利商店簽下200萬賠償金的和解書，並當場交付3萬元給陳男，剩餘款項雙方約定按月給付1萬元，至清償完畢為止。

沒想到，張男幾乎天天打電話或傳訊息向陳男要錢，又稱若不回電將被起訴，還說法官表示，分期付款拖太長，要他儘早還錢，8月5日前先賠償50萬元，否則將抓去關，甚至還曾打電話給陳父，指其兒子涉重罪，要求陳父出面賠償等。陳男因不堪其擾，且發現怪異，經調查才發現對方根本不是律師，因而到地檢署按鈴申告。

張男到案後否認犯行，辯稱事發當時他只是告知陳男涉犯刑法，刑責可自行上網查詢，是陳男主動要和解，才會有簽下和解書，並交付3萬元給他。張男律師也表示，陳男是高級知識份子，從張男外表也看得出來他不是律師，應不會被騙。

不過承審法官認為，陳男當下被抓到偷窺，一定相當驚慌，張男當下又稱是律師，一口咬定陳犯重罪，如何期待不具法律專業的陳男能夠識破張男說詞，又陳男原想以10至20萬元和解，若非誤信張是律師，怎麼會簽下此不合理天價賠款，因此認定張以詐術讓對方陷入錯誤，依詐欺取財罪判處張男6個月徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。